嘉市議員蔡榮豐遭襲案 逞凶小弟供出主謀…

涉嫌毆傷市議員蔡榮豐的官姓（右二）及洪姓嫌犯（左二）昨到案，兩人均辯稱只有打車及開車，否認打人。（資料照，記者王善嬿翻攝）

2016-09-21 12:16

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉市報導〕嘉市議員蔡榮豐去年2月1日深夜，遭4名年輕蒙面男子跟1名少年持鋁棒、金屬鋼管等器械追打成傷，蔡所駕駛的賓士車也被毀損，5嫌原本供稱因行車糾紛，一時激憤才教訓蔡，但其中1名蔡姓嫌犯在法院審理時，翻供指證主嫌就是他工作的「玲瓏KTV」小吃部老闆官順發，官則指蔡嫌於案發後曾向他供錢未果，憤而誣陷他。

法官調查，官在案發前，曾打微信電話給其中1名帶頭的嫌犯官鴻裕稱：「要傳地址車牌給你，要你去教訓一下」；案發後，官與4嫌約在瑪格KTV碰面，確認「事情處理好了」。嘉義地院依共同犯傷害罪判官順發1年6月徒刑；另共同犯毀損他人物品罪判刑5月，得易科罰金，1千元折抵1日。

判決書指出，官順發自始否認犯罪，拒絕交代犯罪動機。對此判決，蔡榮豐表示，4名嫌犯當初表示要和解，但他要求供出幕後指使者，其中1名蔡姓嫌犯才說是官所指使，他不認識官順發，不知道對方教唆打人的動機。

42歲官順發是前嘉義縣新港鄉代會副主席林雅欣的前夫，4年前被控涉嫌經營地下錢莊、暴力討債等案，與官鴻裕、陳國文等人遭嘉義地院收押禁見；另在2年前被控組織「太保會」暴力幫派放高利貸，以暴力方式催討債款，從事圍事等不法活動，被警方依治平專案對象檢肅到案。官順發目前因另案於嘉義監獄服刑中。