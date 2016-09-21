台版「華爾街之狼」：願查扣財產賠償盼交保

2016-09-21 11:54

〔記者楊國文／台北報導〕兆良科技董事長羅栩亮夥同會計師陳功源等人以虛增公司資本額、造假財報，再宣稱獲國際藥廠合作等方法，吸金逾2億元，有千餘人受害，宛如電影《華爾街之狼》翻版，一審被依證交法判6年、公司法判7月徒刑，高等法院今提訊羅召開延押庭，羅透過律師表示，絕無逃亡或串供之虞，願以遭查扣的全部財產賠償被害人，盼獲交保，檢方則認為仍有羈押必要，應延押；高院將在評議後做出裁定。

羅栩亮曾獲台北地院合議庭裁定650萬元交保，但覓保無著，被押在台北看守所至今，全案上訴高等法院後，審酌其羈押期將於本月29日屆滿，因此今提訊他召開延押庭。

庭訊時，羅栩亮表示「我全部認罪」，盼獲交保。羅的律師指出，北院之前已准許羅以650萬元交保，羅是因個人財產和兆良科技的資產遭檢方扣押，以致無力辦理交保，但可以看出羅顯然已無逃亡或串證之虞，而且其他判刑比他重的被告陳功源（一審判八年）等人都已交保在外，羅應該也獲交保才對。至於交保金額，羅的律師認為，應較原先650萬元交保金減半較可行。

合議庭訊問，羅有無賠償被害人或談和解？羅的律師表意有所指說，羅被羈押在看守所，故無法和被害人談和解，將來願將被查扣的全部財產拿來賠償被害人。