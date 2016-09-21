地主不知政策轉彎 差點白花650萬元
［記者楊政郡／台中報導］台中市政府在103年6月著手進行文九預定地（梧棲區）撤銷徵收計畫，中鑫開發公司明知徵收政策早已廢止，仍與81歲李姓地主簽約，收取顧問服務費高達650萬元（已支付200萬元），李姓地主與家人後來發現「撤銷徵收」原是政策，根本不需「大費周章」，因此向法院請求廢止上述顧問費契約，並要求返還200萬元勝訴。
判決書指出，梧棲區李姓地主78年間有7筆土地，被政府徵收作為文九預定地，但近30年來毫無開發，103年6月市府教育局經通盤檢討，認為沒有增設新學校的必要，向市政府陳報辦理廢止徵收，同月在市府網站上發布新聞「市民可自行申請買回被徵收土地，不需委託特定人士代辦」，可是這些資訊李姓地主不知，中鑫公司也辯稱不是指文九預定地。
104年元月李姓地主與中鑫公司簽下「顧問服務同意書」，委託該公司向市府申請買回徵收土地，中鑫公司向地主表示，因程序複雜，且可能走上行政訴訟一途，約定3年如果成功，李姓地主要提供1/5土地（830平方公尺）當報酬，如果不成功則中鑫自行吸收費用。
可是此案出現兩個重大轉折，李姓地主後來想自已81歲，土地已無法管理，不如直接轉贈給家人，又在104年7月與女兒、中鑫公司重新簽訂「委任、贈與契約書」，這次載明委託事項，也載明服務費是650萬元，由李某女兒在完成土地贈與登記後給付。
但同時間市政府也在進行撤銷徵收作業，早在104年4月就已主動通知李姓地主（通知到中鑫公司，李姓地主完全不知情），該文九預定地徵收案已辦理廢止，已陳報內政部審議。中鑫公司單方面已詳悉撤銷徵收，且同年4月底內政部審核通過，5月12日市政府發布公告。但中鑫知道，李姓地主與女兒卻不知道，才會在2、3個月後又簽下高額服務費契約。
法官認定中鑫公司即使沒有使用詐術，也故意明知不講，想要從中賺取高額服務費，李姓地主請求廢止契約，要求返還200萬有理。
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標題：地主不知政策轉彎 差點白花650萬元
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