| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

菜園驚見二戰時期未爆彈？警方趕往發現...

2016-09-21  11:45

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市一處菜園今天上午傳出發現一枚生鏽的未爆彈，警方嚴正以對，立即封鎖現場，並聯繫鑑識中心前往檢查，經研判確認為年久失修的啟動馬達，無爆炸危險，虛驚一場。

今天上午，有民眾發現竹市中華路一處菜園出現疑似爆裂物，因為覺得可疑，向警方報案。員警到場，看見該爆裂物嚴重鏽化，外部還有電線與類似插銷的裝置外露，為求警慎，立即封鎖現場，並通報各單前往調查。

有民眾認為，該爆裂外觀已嚴重鏽蝕，形狀貌似二次世界大戰軍方轟炸、空投遺留下來的未爆彈，處裡稍有不慎，恐怕仍有引爆危險，建議警方緊急疏散附近住戶。

但警方鑑識科人員到場卻越看越奇怪，該爆裂物形體約一個成年人手掌大，與傳統未爆彈大小相差甚遠，加上外觀有多條電線纏繞，還不時有疑似機油的液體滲出，很像裝在洗衣機內的啟動馬達。

警方表示，經檢查，初步研判該物體沒有引爆裝置，無爆炸可能，已將物體帶回鑑識科檢驗，按標準流程處理。

廣告
  • 新竹市一處菜園今天上午傳出發現一枚生鏽的未爆彈，警方嚴正以對，立即封鎖現場。（記者王駿杰翻攝）

    新竹市一處菜園今天上午傳出發現一枚生鏽的未爆彈，警方嚴正以對，立即封鎖現場。（記者王駿杰翻攝）

  • 新竹市一處菜園今天上午傳出發現一枚生鏽的未爆彈，警方嚴正以對，立即封鎖現場。（記者王駿杰翻攝）

    新竹市一處菜園今天上午傳出發現一枚生鏽的未爆彈，警方嚴正以對，立即封鎖現場。（記者王駿杰翻攝）

  • 警方鑑識科人員到場卻越看越奇怪，該爆裂物形體約一個成年人手掌大，與傳統未爆彈大小相差甚遠。（記者王駿杰翻攝）

    警方鑑識科人員到場卻越看越奇怪，該爆裂物形體約一個成年人手掌大，與傳統未爆彈大小相差甚遠。（記者王駿杰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 未爆彈 炸彈
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：菜園驚見二戰時期未爆彈？警方趕往發現...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.