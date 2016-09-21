菜園驚見二戰時期未爆彈？警方趕往發現...

2016-09-21 11:45

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市一處菜園今天上午傳出發現一枚生鏽的未爆彈，警方嚴正以對，立即封鎖現場，並聯繫鑑識中心前往檢查，經研判確認為年久失修的啟動馬達，無爆炸危險，虛驚一場。

今天上午，有民眾發現竹市中華路一處菜園出現疑似爆裂物，因為覺得可疑，向警方報案。員警到場，看見該爆裂物嚴重鏽化，外部還有電線與類似插銷的裝置外露，為求警慎，立即封鎖現場，並通報各單前往調查。

有民眾認為，該爆裂外觀已嚴重鏽蝕，形狀貌似二次世界大戰軍方轟炸、空投遺留下來的未爆彈，處裡稍有不慎，恐怕仍有引爆危險，建議警方緊急疏散附近住戶。

但警方鑑識科人員到場卻越看越奇怪，該爆裂物形體約一個成年人手掌大，與傳統未爆彈大小相差甚遠，加上外觀有多條電線纏繞，還不時有疑似機油的液體滲出，很像裝在洗衣機內的啟動馬達。

警方表示，經檢查，初步研判該物體沒有引爆裝置，無爆炸可能，已將物體帶回鑑識科檢驗，按標準流程處理。