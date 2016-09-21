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桃園地景藝術節路線長6公里 遊客累癱警伸援

2016-09-21  11:40

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市八德區霄裡國小一年級的張姓小學生，上午到新屋區觀賞桃園地景藝術節的藝術品，卻體力不支、跟不上隊伍，楊梅警分局上湖派出所警員羅義雄發現後，騎著警用機車載他追上隊伍，讓師生非常感謝。

上午另有名桃園區民紀先生帶著妻子也到新屋區看展，也因舊疾發作腳痛，蹲坐在路旁不知所措，還好上湖派出所警員吳志青發現後，也分別騎警用機車將他們載到接駁車，讓他們很感謝：「地景藝術節一日遊險些成為不好的記憶！」

警方提醒，桃園地景藝術節新屋展區的路線約6公里，遊客要養足體力才前來參觀，以免累癱，敗壞遊興。

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  • 警方協助張姓小學生（前）跟上隊伍。（記者周敏鴻攝）

    警方協助張姓小學生（前）跟上隊伍。（記者周敏鴻攝）

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