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阿扁第一次參選總統就挨告 逾追訴時效獲不起訴

2016-09-21  11:27

〔記者錢利忠／台北報導〕前總統陳水扁（保外就醫中）於88年首次競選總統時，曾由競選副總幹事羅文嘉，以推競選報紙廣告為由召開記者會，指控時任立委的邱創良利用特權向銀行關說施壓，涉嫌彰銀超貸案等，該內容另刊於陳水扁競選網站上，下標「每個人都被國民黨A了3萬元」，陳、羅因此被控誹謗；台北地檢署考量此案已逾追訴時效，所以將2人不起訴。

88年12月23日，當時正競選總統大位的陳水扁陣營，引述周刊報導，推出「A錢篇」報紙文宣廣告，羅文嘉當時還強調，在國民黨長期統治下，政界人士慣用特權為自己或財團向銀行超額貸款，現在銀行逾放總金額已達6694億元，平均每人被國民黨A了3萬元。

當時該份報紙廣告列出多名政界人士涉超貸案，時任立委的邱創良也是被點名者之一；邱創良當時則曾發表聲明，強調已去函周刊要求更正，但陳水扁陣營仍引用報導內容作為文宣，此舉已涉誹謗罪，為此要求陳水扁陣營公開道歉。

檢方後來受理邱創良的提告，但發現此案追訴時效，最晚應於96年1月2日完成，考量已逾追訴時效，所以將陳水扁及羅文嘉不起訴。

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  • 陳水扁（前排中）、羅文嘉（前排右）被邱創良控誹謗，台北地檢署考量此案已逾追訴時效，所以將2人不起訴。（資料照，記者羅沛德攝）

    陳水扁（前排中）、羅文嘉（前排右）被邱創良控誹謗，台北地檢署考量此案已逾追訴時效，所以將2人不起訴。（資料照，記者羅沛德攝）

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