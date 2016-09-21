2勇警與2嫌纏鬥 負傷制伏壯漢
2016-09-21 11:27
〔記者湯世名／彰化報導〕勇警！彰化警分局大竹派出所員警黃順益、曾皇欽昨天在彰化市發現男子李正順與陳姓男子形跡可疑，正欲上前盤查時，2男拔腿逃跑，2警分頭追捕，警匪發生纏鬥，一度將2男逮住，不料身材壯碩的李男又突然襲警，2警合力將他制伏，扭打過程中2警都掛彩，陳男則趁隙逃逸，警方現場起出毒品及針筒，全力追緝在逃的陳男。
大竹派出所昨天上午11時許接獲民眾報案，指稱在彰化市彰南路大竹橋旁百姓公廟發現1輛可疑的轎車，員警黃順益、曾皇欽到場後，發現體型壯碩（約180公分、110公斤重）的45歲男子李正順與另一名陳姓男子形跡可疑，正欲上前盤查時，2男拔腿分頭逃逸，2名員警也分頭追捕。
追捕過程中，雙方發生扭打，造成黃順益左手、右肩挫傷及流鼻血，曾皇欽雙手、下巴挫傷，一度將2名男子都制伏，不料2名員警會合後，李男突然以壯碩身材衝撞黃員，曾員前往協助，3人又纏鬥在一起，最終李男氣力放盡被制伏，不料陳男趁隙逃逸。警方從李男身上起出海洛因、安非他命等毒品及瑞士刀、注射針筒2支。
黃、曾2員負傷將李嫌制伏上銬後，由支援的同僚送至彰化基督教醫院包紮傷口，所幸2員均僅受輕傷，彰化警分局長陳順和也到醫院慰問並致贈慰問金，對於黃、曾2員於執勤過程中受傷仍搏命制伏歹徒的英勇表現表示讚賞。
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