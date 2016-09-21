紙袋裝新生兒棄置土地公廟 生母找到了！

涉嫌遺棄出生才1週女兒的越南籍趙姓逃逸移工，今天被警方移送法辦。（記者陳建志攝）

2016-09-21 11:11

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名出生約1週的女嬰，13日晚間遭人狠心裝進紙袋，丟棄在霧峰四德路一間土地公廟外，所幸一位民眾經過發現趕緊報案送醫，警方獲報調閱監視器，發現一名騎電動車女子涉嫌遺棄，經調閱沿線監視器，發現最後消失在霧峰北豐路，經連日查訪、埋伏，昨天晚上9點多發現遺棄的趙姓逃逸越南籍移工，坦承9月初獨自在租屋處產下女嬰，因擔心逃逸身分曝光遣返，才會將女嬰放在土地公廟前希望被人發現照顧，警方今早依遺棄罪和逃逸外勞移送偵辦。

一位民眾13日晚間11點多經過台中霧峰四德路376巷福德祠時，發現1個放在土地公廟前的紙袋裡面有東西在動，好奇上前察看，赫然發現裡面竟放著1位剛出生不久的嬰兒，趕緊打電話報案。

霧峰分局四德派出所員警獲報到場，發現嬰兒裝在一個印有「藍世界」字樣的紙袋，身上還包著粉紅色包巾，趕緊打電話叫救護車，並送往中山醫學大學附設醫院大慶院區新生兒加護病房住院檢查，確認是一名出生約1週的健康女嬰。

霧峰分局四德派出所丁銘哲所長表示，獲報後調閱監視器，研判遺棄者是一名年輕女性，經調閱沿線監視器，發現該名女子騎乘電動腳踏車，最後消失在霧峰北豐路，研判住在附近，經連日查訪、埋伏，昨晚9點多見越南籍趙姓女子（28歲）外出時上前盤查，趙女坦承遺棄女嬰，並且是逃逸移工。

趙女表示，在越南已經結婚，今年1月合法申請到台灣工作時不知道已經懷孕，6月時擔心懷孕遭遣返從雇主處逃逸，並在霧峰租屋躲藏，因擔心被遣返不敢到醫院生產，9月初自行在租屋處生下女兒，因擔心遭查獲遣返，加上無力獨自照顧女兒，才會將女兒放在土地公廟前，希望被人發現照顧。

因趙女涉嫌遺棄罪，且是逃逸移工，警方訊後今天移送移民署台中專勤隊併案函送台中地檢署偵辦。

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