保險黃牛勾結名醫 詐領保險金6000多萬元

2016-09-21 11:00

〔記者邱俊福／台北報導〕曾經從事保險業務員的女子何碧雲，涉嫌扮演保險黃牛，勾串桃園市「敏盛」綜合醫院外科醫生、副院長兼台北中心診所醫師的李威傑與高雄市知名「林克臻」婦產科診所院長林克臻，跟袁姓保險業務員合作，以開立不實診斷證明書、不實住院紀錄及收據等，藉此詐領高額醫療理賠保險金，研判涉案人數約60多人，受害壽險公司約數10家，牽涉醫療理賠保險金至少6000萬元，正擴大偵辦中。

警方經帶回何女與李、林2醫師，以及護理員與保戶等共20人偵辦，其中配合到案說明的李、林2醫師，雖皆否認有詐領保險金不法行徑，訊後依詐欺、偽造文書等罪嫌送辦。

警方表示，去年7月間，接獲財團法人保險犯罪防制中心提供情資，指稱異常申請理賠的保戶余女等人，涉嫌自100年起共同向台北、桃園、高雄等特定醫院及特定醫師求診，並由醫師開立不實診斷證明書、不實住院紀錄及收據等，藉此詐領高額醫療理賠保險金，遂行偵辦。

偵查期間發現，保險仲介何女以每次數萬元、數十萬元的代價與醫師共謀，以虛偽的病情安排假病患開刀及住院，由醫師或護理師將自費型「減肥手術」虛偽診斷為「胃潰瘍、橫膈膜疝氣」，將「自願性剖腹生產」虛偽診斷為「前置胎盤、產前出血」等「非自願性剖腹生產」症狀，再以此診斷書向各保險公司申請高額理賠，以獲取不法利益。

刑事局長期跟監、埋伏，昨天兵分19路前往台北、桃園及高雄三間醫院診所等處所執行搜索，當場並通知、逮捕詐保集團犯嫌何女等20人，含李姓、林姓醫師2名到案，現場並查扣存摺、紅包袋、保險單、現金、醫療單據及診斷證明書、病歷資料等證物，另向法院聲請扣押其房產、土地及金融帳戶等予以查扣及禁止處分，以防止其脫產。

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