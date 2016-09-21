疑海風過強 頭城竹筏翻覆老漁民不治
2016-09-21 10:59
［記者林敬倫／宜蘭報導］頭城鎮東森海洋溫泉酒店後方海域，早上約8點29分傳出有一艘竹筏翻覆，吳姓漁民清晨約5時出海灑網捕魚，疑似海風過大造成竹筏翻覆，岸巡12大隊與消防隊立即派員搶救，吳男被附近在同海與作業的漁船救起，消防隊隨即將他送往杏和醫院急救，但仍然不治。
依氣象局的資料，早上宜蘭及蘇澳海域的方浪為大浪轉中浪，平均風速約4到5級，最大陣風達7級，岸巡12大隊研判，可能是因為海風過大，才造成80歲的吳姓漁民的漁船翻覆，詳細原因還要再調查。
上午約9點02分，在同海域作業的漁船發現吳男竹筏翻覆，隨即將人救起，送往梗枋漁港，由消防隊接手實施CPR搶救，並送往杏和醫院急救。
吳男約9點半到院，家屬趕到醫院時心急如焚，但約10點05分吳男經急救仍宣告不治，杏和醫院醫師屈統維指出，吳到院前就已死亡，全身發黑，有嚴重缺氧現象，經過急救後仍然回天乏術。
據吳男的遠親薛男表示，吳小時候就習慣在早出海捕魚，是相當認真努力的漁民，海上作業經驗非常豐富，但出事了，運氣真的非常不好，聽到這個消息感到很難過。
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