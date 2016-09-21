專騙婆媽奶粉錢 不肖網拍業者出國當凱子

2016-09-21 11:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕「買一送一」、「降價出售」、「滿額抽獎」等婆婆媽媽最愛優惠，竟成不肖業者的詐術！莊姓女子在交友軟體、社群網路大賣嬰兒用品，卻把被害人的奶粉錢、尿布錢挪為己用，多名年輕媽媽被騙報案，雄檢今日偵結起訴莊女。

起訴書指出，莊女在交友軟體LINE設「草草之嬰兒連線」、「高雄嬰兒用品連線」、「花花柑仔店」、「蘑姑團隊」、「LINE花花」、「批二青蛙團隊」等群組，也在FB開設「漂亮媽媽&baby」等粉絲團，看準年輕媽媽和家庭主婦撿便宜心態，打出「買一送一」等優惠噱頭吸引人氣。

據調查，莊女的帳戶遭凍結，因缺錢花用，她向不知情的家人和親友借用帳戶，自去年一月起，涉嫌詐騙被害人買奶粉、尿布錢後，挪為己用出國玩樂、買名牌，並未把收取的款項向鄭姓女廠商訂貨，甚至不還先前積欠廠商的150萬元，還把廠商的帳戶充當人頭，騙被害人把錢匯給鄭女，使鄭女被警方誤認也是共犯。

一名郭姓年輕媽媽透過朱姓女友人，向被告訂購奶粉、尿布及嬰兒用品，匯出56萬6千餘元，莊女收了錢卻未出貨，害朱女也差點揹黑鍋，被害人才知受騙群起向高市警方報案，檢警發現被害人都是婆婆媽媽，立即成立專案逮捕莊女，她坦承犯行今被起訴。

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