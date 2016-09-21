台南毒鴛鴦落網 查獲1.5公斤毒品
2016-09-21 10:52
台南檢警聯手逮獲一對販毒鴛鴦，起出海洛因、安非他命毒品共逾一公斤半重。（記者王俊忠翻攝）
〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署結合南市警方、海巡署台南第二機動查緝隊展開緝毒行動，查獲一對吳姓情侶檔及王女（情侶檔友人）涉在台南、高雄地區販賣海洛因與安非他命毒品，查扣海洛因62.5公克、安非他命1456公克、磅秤、分裝袋、作案用手機及疑似販毒所得43萬8千元等贓、證物。
南檢襄閱主任檢察官陳建弘指出，檢方在日前接獲這項販毒情資，即分案由緝毒專組檢察官林容萱指揮南市刑警大隊、善化分局與海巡署台南第二機動查緝隊等單位組成專案小組深入調查、蒐證。
近日專案小組見時機成熟、向法院聲請搜索票，先後於9月19日、20日在南市仁德區、安定區、七股區與高雄市楠梓區多處同步搜索，查獲涉販賣海洛因與安非他命毒品的王麗琪（37歲、女）、吳順成（37歲、男）及吳佳真（36歲、女）3人，其中吳男與吳女是情侶檔，並循線查獲向他們3人買毒品的吸毒者9人，查扣毒品、作案工具與販毒贓款相關證據。
經檢察官訊問後認為吳姓情侶檔及王女3人均涉犯毒品危害防制條例的販賣第一級、第二級毒品罪嫌，犯嫌重大，且有勾串共犯、證人與隱匿湮滅證據之虞，向台南地院聲請羈押，今天凌晨法官開庭裁定吳男與王女羈押禁見；吳女30萬元交保。專案小組會持續追查毒品來源。
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