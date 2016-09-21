五股大樓傳火警 警消灌救中

2016-09-21 10:26

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市五股區凌雲路一段1棟社區大樓，今日上午9時許傳出火警！新北市消防局接獲民眾報案，指稱該大樓5樓不斷地冒出黑煙，警消人員目前已趕往現場灌救，目前尚無傳出有人員傷亡，詳細起火因仍待調查。