交警發明充電攜帶式警示燈 獲道安貢獻獎

彰化警局交通隊發明充電、攜帶式警示燈，獲道安項獻獎。（記者湯世名攝）

2016-09-21 10:35

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警察局交通隊研發出新式的充電式警示燈，不僅可在引擎熄火狀態下開啟，維護員警執勤時的健康，還有輕巧、便宜及方便攜帶等優點，兼具節能減碳、省油之效，這項創新開發獲得今年交通部第8屆道安創新貢獻獎交通執法類第1名，將在明天公開表揚，未來還將推廣至全國各警察單位使用。

彰化縣警局交通隊長紀孝蘇指出，以往警方夜間處理車禍或執行酒測臨檢勤務，警車引擎都須在發動狀態，車頂上的警示燈才能夠長時間開啟，否則警車上的電瓶很快就會沒電，但如此一來，引擎在長時間啟動狀態下，很容易造成車輛耗損，且排放出來的廢氣也影響現場員警的健康，更嚴重的是，引擎在啟動狀態下，容易讓不法之徒趁機潛入把警車開走，因此，縣警局委由專業燈具廠商設計出一款符合執勤需求的充電式警示燈，最近還研發出更新的第三代警示燈，並已發放100組到全縣各派出所、分駐所使用。

他說，舊款警示燈市價逾2萬元、重逾6公斤，這款最新的充電式警示燈一具市價僅有6000多元、僅重約2公斤，內建鋰電池，充電後使用時間逾6小時，且還是活動式的，具有輕便易攜及強力吸附等多項優點，讓警方夜間值勤時警車熄火狀態下，充電式警示燈照樣可以開啟閃燈，能充分達到節能減碳，還可防止員警一個不留神造成警車被偷。

基層員警也推崇這套設備，並說這款最新式的警示燈還可兼顧員警健康，更重要的是巡邏車不再需要怠速閃燈，將值勤時的壓力減至最低。

彰警這項創新開發，不但兼具節能減碳、節省公帑近90萬元（節省汽油使用經費），還兼具維護民眾健康、保障員警執勤安全及健康（減少心臟、肺部、氣管、心血管、及生殖系統方面疾病風險）等多重效益，獲得今年交通部第8屆道安創新貢獻獎交通執法類第1名，將在明天公開表揚，未來還將推廣至全國各警察單位使用。

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