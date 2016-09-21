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小貨車當街翻車 駕駛送醫急救

2016-09-21  10:05

〔記者黃捷／台北報導〕新北市消防局今早9時08分獲報，淡水區中正東路二段發生小貨車翻車事故，隨即派員趕抵現場，救出54歲張姓駕駛，所幸張男僅右手疼痛，無明顯外傷，目前已被送往淡水馬偕醫院檢查治療，車禍經過仍待警方釐清。

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  • 小貨車自翻，警消在現場救援。（記者黃捷翻攝）

    小貨車自翻，警消在現場救援。（記者黃捷翻攝）

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