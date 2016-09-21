中秋連假首日三重驚傳開槍 犯嫌凌晨投案

2016-09-21 09:44

［記者黃捷／新北報導］新北市陳姓男子上週中秋連假第一天清晨6時許，在三重永安北、三和路口與葉姓友人起口角，竟拿出一把仿真手槍對空擊發，當場槍聲大作，陳男更當街不停叫囂，嚇得附近民眾紛紛逃命。

警方接獲線報，調閱監視器展開追查，先通知葉男到案說明，陳嫌也於今天凌晨2時許，帶著疑似事發當天的仿真手槍投案，槍管並未鑿通，沒有殺傷力。

警方表示，該槍枝雖無殺傷力，但因已造成不特定人士心生畏懼，全案將依涉嫌妨害秩序罪嫌移送，陳嫌也自願隨同警方前往地檢署向檢查官說明，釐清案情。

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