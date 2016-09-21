壓力太大？國小生企圖在校跳樓！

彰化縣花壇鄉白沙國小男同學作勢跳樓，千鈞一髮之際被師長抓住，化解危機。（翻攝自臉書花壇人俱樂部）

2016-09-21 09:35

〔記者湯世名／彰化報導〕「千萬不能跳呀！」彰化縣花壇鄉白沙國小今天上午8時許上學時間，突然有1名男同學站在2樓作勢跳樓，師長們接獲通報趕抵現場，消防、警方也都趕抵學校，這名學生已手扶欄杆準備跳下，所幸千鈞一髮之際被師長一把抓住，所幸未釀成悲劇，化解危機。

這起學生作勢跳樓險釀悲劇的事件發生在今天上午8時許，適逢學生陸續到校準備上課之際，突然傳出有1名男同學站在校門口旁的2樓欄杆處，作勢要往下跳，其他學生見狀趕緊向師長們通報，師長們除了火速趕往現場，並通報消防、警方等單位趕抵學校，校門口正在賣早餐的業者也嚇得趕緊呼喊「不要跳呀！」

2名站在男同學附近的師長緩步靠近，並向男同學溫情喊話「想想你的爸媽！」「千萬不能跳呀！」「有甚麼話下來再說！」樓下的員警也朝2樓的男同學呼喊「不能跳呀！」千鈞一髮之際，站在一旁的2名老師趕緊衝向前將男同學一把抓住，把他緊抱在懷裡，化解危機。

這起事件也在彰化縣花壇地區的臉書「花壇人俱樂部」出現多張民眾拍攝的照片，有網友說「請好好愛惜生命」、「白沙國小的老師真的很負責。」

白沙國小校長王彩鳳表示，這名就讀六年級的男同學是1年前從台北市轉學過來，情緒上原本就有不穩定的問題，學校已針對這件事對該名男同學進行輔導，還好最終結果是平安的。彰化縣政府教育處也已針對此事進行了解。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980