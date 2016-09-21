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頭城海域竹筏翻覆 男子被救起無生命跡象

2016-09-21  09:21

［記者林敬倫／宜蘭報導］頭城鎮東森海洋溫泉酒店後方海域，上午8點29分傳出有一艘竹筏翻覆，消防局出動大里分隊救災人、車、艇，並通知警方及海巡署派員前往搜救。

附近作業漁船9點02分將落水男子救起，無生命跡象，救護人員實施CPR後，送往杏和醫院急救。

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  • 男子被救起後，無生命跡象，送往杏和醫院急救。（記者林敬倫翻攝）

    男子被救起後，無生命跡象，送往杏和醫院急救。（記者林敬倫翻攝）

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