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查獲販毒集團 2人送辦

黃、胡兩名毒販，涉嫌用金屬棒狀物將海洛因和糖粉磨碎，再用高級果汁機攪拌。（記者林宜樟翻攝）

2016-09-21  09:25

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣警局朴子警分局昨天前往太保市查緝販毒集團，查獲黃、胡兩名男子涉嫌販賣海洛因，奇特的是還查獲棒狀物，經詢問犯嫌，原來是將毒品摻糖粉後研磨之用，磨起來更細緻，價錢賣得更好，訊後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

朴子分局偵查隊由嘉義地檢署檢察官呂雅純指揮，昨天到太保市縣府特區的出租套房搜索，查獲黃（58歲）、胡（39歲）兩人及海落因毒品12包共重46公克、電子磅秤1台、分裝夾鏈袋4包等物品。

偵查隊長林俊雄在現場發現一組類似擠壓器的金屬棒狀物，還有一組高級果汁機，詢問黃嫌用途；黃嫌說，因為有將販賣的海洛因摻入糖粉，先將海洛因用金屬棒狀物用力和糖粉擠壓磨碎，再用果汁機打的「幼綿綿」；他說，海洛因加入糖粉吸食並不會有不適應的感覺。

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  • 黃、胡兩名毒販，涉嫌用金屬棒狀物將海洛因和糖粉磨碎，再用高級果汁機攪拌。（記者林宜樟翻攝）

    黃、胡兩名毒販，涉嫌用金屬棒狀物將海洛因和糖粉磨碎，再用高級果汁機攪拌。（記者林宜樟翻攝）

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