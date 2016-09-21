機車攔腰撞貨車 騎士滑飛20公尺重傷不治

機車撞上小貨車，滑行近20公尺才停下。（記者黃捷翻攝）

2016-09-21 09:15

［記者黃捷／新北報導］新北市消防局昨晚10時許接獲報案，五股區成泰路一段98巷內發生機車、小貨車車禍，趕抵現場時，驚見機車騎士安全帽飛出，倒地不起，沒有生命跡象，立刻將他送醫，但急救後仍宣告不治。

姜姓小貨車駕駛（48歲）向警供稱，當時正幫公司送貨，準備左轉進入巷弄內，自己車速不快，有先確認對向沒有來車才左轉，未料轉到一半突然「碰」一聲，下車查看才知道被機車撞到。

警方調查，姜男酒測值為0，鐘姓機車駕駛（39歲）抽血後酒精濃度也為0，調閱小貨車內行車記錄器，發現姜男左轉前，視野看得到對向鐘男的機車車燈，但未暫停等待。

警方指出，鐘男一見姜男左轉，疑因緊急煞車重心不穩，向右傾斜滑行一段距離才撞上小貨車，倒地後又再滑行近20公尺，初步推測姜男未注意對向來車，且鐘男車速較快，才會發生車禍，但確切經過仍待釐清。

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安全帽上有明顯刮痕。（記者黃捷翻攝）