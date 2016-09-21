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惡房東張淑晶不賠錢 她用這招......

2016-09-21  09:26

〔記者溫于德／台北報導〕惡房東張淑晶再出招！她上月才因強扣施、張2名女房客租押金，被台北簡易庭判賠，需返還房客新台幣5萬2,100元，但她不服，提起上訴。簡易庭同意上訴，但同時裁定張淑晶須在收文5日內，先繳納二審裁判費1,500元，案子才可繼續在台北地院民事庭審理。

全案起因於，張淑晶將一處房租給房客，先收5萬3,700元的租金、保證金等，但隨後以「房間漏水，等待工人修繕」為由，提供另處房給房客，但房客不從，雙方鬧上法庭。簡易庭認為，張淑晶開庭時答辯無理，在扣掉房客使用另間房3天、需繳納1,600元房租情況下，判張淑晶須返還5萬2,100元。

上月18日，判決曝光後，受害施女也出面大吐苦水；她說，當時要把鑰匙還給張淑晶，但張淑晶不願點交，反提出4萬賠償金；接著是2間房違約金、帶媒體爆料等部分，也要錢，總共要20餘萬。對於獲賠5萬2100元，能否順利拿到，她直言「希望渺茫」。

施女也說，本案開庭後，聽律師說，張淑晶態度「惡劣」，有時是不斷爭執，內容皆是要房客賠償，有時會提出奇怪理由，包括身體不舒服。當時施女說，全案雖已在簡易庭判決，但張淑晶恐已脫產，很不甘心。

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  • 台北簡易庭上月裁決惡房東張淑晶必須返還房客租金及押金，張淑晶不服提起上訴。（資料照，記者吳昇儒攝）

    台北簡易庭上月裁決惡房東張淑晶必須返還房客租金及押金，張淑晶不服提起上訴。（資料照，記者吳昇儒攝）

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