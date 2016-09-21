高職生開BMW擦撞62歲送牛奶的騎士

高職生開BMW擦撞送牛奶機車騎士。（記者方志賢翻攝）

2016-09-21 08:34

［記者方志賢／高雄報導］一名16歲于姓高職生今凌晨2時許開著向友人借的BMW自小客車，要去吃宵夜，行經博愛與十全路口時，擦撞到62歲送牛奶的張姓男子，造成張男全身多處擦傷送醫，包紮後並無大礙，雙方酒測值均為0，肇事責任仍由交通大隊鑑定釐清。

警方調查，BMW自小客車是于姓高職生向同學借的，車主是同學的媽媽，今凌晨2時，高職生無照駕駛，開著要去吃消夜，未料卻發生車禍，造成機車騎士身體多處擦傷，所幸並無生命危險。