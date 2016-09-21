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少將之子到處騙 詐50個行李箱遭判刑

2016-09-21  08:32

〔記者黃欣柏／台北報導〕少將之子陳世揚近年多次在中、北部行騙，去年又分別以「幫旅行社代租行李箱」為由，向出租業者「飛租不可」等店家陸續租用50個高價行李箱，再將其賤賣套利，士林地院昨認定陳男涉犯詐欺罪，將他判刑1年10月，仍可上訴。

據悉，26歲的陳世揚，近年已改名為陳文華，去年3月間他先向「飛租不可」某分店租用9個行李箱賤價轉售，事後再佯稱行李箱遭留置，又向店家敲詐了1萬6500元「贖金」，形同「一隻牛剝兩層皮」。

去年9月間，陳男又用相同手法，向其他分店租用總市值達118萬元的41個行李箱，再以27萬元低價拋售其中33個，業者發現後憤而提告。

士林地院審理後認為，陳男正值壯年，不思以正當管道度日，只想用詐術賺取暴利，且至今仍未賠償業者損失，將他判處1年10月徒刑。

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  • 行李箱示意圖與文無關。（資料照）

    行李箱示意圖與文無關。（資料照）

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