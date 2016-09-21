| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

男與小女友嘿咻辯在體外磨蹭 法官戳破

2016-09-21  07:15

〔記者王俊忠／台南報導〕26歲郭姓男子與念國中一年級的小女友在學校廁所內嘿咻，郭男辯稱只用性器官在女友下體外部磨蹭，女友下體流血即停止。法官查認廁所有大量血跡，且女方處女膜有破處，證明男方有進入小女友下體，依對未滿14歲少女性交罪，判郭3年8個月徒刑。

判決指出，郭男於104年11月間經由臉書結識就讀國中一年級的13歲少女，兩人交往約一個月時間，感情升溫、迅速發展成為男女朋友。

郭男明知小女友未滿14歲，仍於同年12月28日晚間在女方就讀的國中三年級班級旁廁所，與小女友親熱，郭男先用手撫摸小女友下體，接著脫去女方褲子、對女方下體性交，由於女方下體流出大量鮮血，郭男見狀才停止進入女方身體的動作。

法官開庭時，郭男坦承有對小女友親吻與撫摸身體，但否認性器官有進入小女友下體，有可能是他的性器官在小女友下體外部磨蹭，導致女方下體出血。

法官查指，郭男在警詢時坦承因一直無法進入小女友下體，之後女方就流血，見地上都是血，他就作罷。顯示郭男試圖進入女方身體，對女友性交時勢必使用相當力量，廁所內血跡斑斑；女方驗傷證明處女膜有0.5公分的破處，證明郭男對小女友確有性交犯行，不只是磨蹭。

廣告
  • 郭男與小女友在學校廁所內發生性行為。圖與本新聞無關。（情境照）

    郭男與小女友在學校廁所內發生性行為。圖與本新聞無關。（情境照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 性侵
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：男與小女友嘿咻辯在體外磨蹭 法官戳破


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.