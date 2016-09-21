男與小女友嘿咻辯在體外磨蹭 法官戳破

2016-09-21 07:15

〔記者王俊忠／台南報導〕26歲郭姓男子與念國中一年級的小女友在學校廁所內嘿咻，郭男辯稱只用性器官在女友下體外部磨蹭，女友下體流血即停止。法官查認廁所有大量血跡，且女方處女膜有破處，證明男方有進入小女友下體，依對未滿14歲少女性交罪，判郭3年8個月徒刑。

判決指出，郭男於104年11月間經由臉書結識就讀國中一年級的13歲少女，兩人交往約一個月時間，感情升溫、迅速發展成為男女朋友。

郭男明知小女友未滿14歲，仍於同年12月28日晚間在女方就讀的國中三年級班級旁廁所，與小女友親熱，郭男先用手撫摸小女友下體，接著脫去女方褲子、對女方下體性交，由於女方下體流出大量鮮血，郭男見狀才停止進入女方身體的動作。

法官開庭時，郭男坦承有對小女友親吻與撫摸身體，但否認性器官有進入小女友下體，有可能是他的性器官在小女友下體外部磨蹭，導致女方下體出血。

法官查指，郭男在警詢時坦承因一直無法進入小女友下體，之後女方就流血，見地上都是血，他就作罷。顯示郭男試圖進入女方身體，對女友性交時勢必使用相當力量，廁所內血跡斑斑；女方驗傷證明處女膜有0.5公分的破處，證明郭男對小女友確有性交犯行，不只是磨蹭。