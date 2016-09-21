凌晨台南KTV前30多人打群架 快打部隊出動壓制

警方出動快打部隊到場了解衝突狀況。（記者王俊忠攝）

2016-09-21 07:04

〔記者王俊忠／台南報導〕今天凌晨4點多，南市中西區府前路一家知名的KTV大門前驚傳打群眾事件，雙方約集3、40名人馬到場叫囂、推擠，第一波到場的警力呼叫快打部隊支援，十多名線上警網趕抵排解，衝突人馬漸散去。警方強調已蒐證、會傳訊衝突雙方相關人出面說明，依法偵辦。

市警二分局接獲民眾報稱有打架狀況後，第一波到場的5、6名警力見滋事者已散去，但不久KTV大門前又出現兩男子打架，接著雙方吆喝共約3、40名人馬到場助陣，彼此相互叫囂、推擠拉扯，衝突加劇，員警見警力不足以控制混亂場面，緊急呼叫分局啟動快打部隊。

二分局各派出所線上警網相繼趕到現場協助排解衝突，雙方人馬逐漸散去，中正派出所長林盟爵也到場指揮、了解衝突緣由與過程。

案發時在KTV2樓包廂唱歌的鄭姓女子（22歲）告訴警方，她得知朋友與對方在店外拉扯，就下樓想勸架，不認識對方。另位鄭女的男性友人則說，見鄭女被叫出去時，當然要出面幫忙，請警方追查滋事的對方。

林盟爵表示，雙方暫未提出告訴，但警方會持續蒐證、依法偵辦，不容滋事者破壞社會秩序。