凌晨台南KTV前30多人打群架 快打部隊出動壓制
2016-09-21 07:04
警方出動快打部隊到場了解衝突狀況。（記者王俊忠攝）
〔記者王俊忠／台南報導〕今天凌晨4點多，南市中西區府前路一家知名的KTV大門前驚傳打群眾事件，雙方約集3、40名人馬到場叫囂、推擠，第一波到場的警力呼叫快打部隊支援，十多名線上警網趕抵排解，衝突人馬漸散去。警方強調已蒐證、會傳訊衝突雙方相關人出面說明，依法偵辦。
市警二分局接獲民眾報稱有打架狀況後，第一波到場的5、6名警力見滋事者已散去，但不久KTV大門前又出現兩男子打架，接著雙方吆喝共約3、40名人馬到場助陣，彼此相互叫囂、推擠拉扯，衝突加劇，員警見警力不足以控制混亂場面，緊急呼叫分局啟動快打部隊。
二分局各派出所線上警網相繼趕到現場協助排解衝突，雙方人馬逐漸散去，中正派出所長林盟爵也到場指揮、了解衝突緣由與過程。
案發時在KTV2樓包廂唱歌的鄭姓女子（22歲）告訴警方，她得知朋友與對方在店外拉扯，就下樓想勸架，不認識對方。另位鄭女的男性友人則說，見鄭女被叫出去時，當然要出面幫忙，請警方追查滋事的對方。
林盟爵表示，雙方暫未提出告訴，但警方會持續蒐證、依法偵辦，不容滋事者破壞社會秩序。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 徐若瑄夫驚傳財務危機 遭限期1年內償還43億
- 內幕！裘莉休夫 竟是受夠小布這2件事...
- 莫蘭蒂激戰中央山脈 畫面曝光
- 換尿布也會觸犯性侵罪 亞利桑那判決引爭議
- 徐若瑄夫曾入選傑出商業領袖 和前妻育有2女
- 砂石車撞總統府 駕駛、車行判賠223萬
- 濾掛式咖啡致癌？南投醫院：勿自己嚇自己
- 公車進校園 南臺科大拔頭籌
- 13台籍詐騙犯遣中 我嚴正抗議
- 週刊爆海邊與女親熱 已婚議員撇「怎麼可能」喊告
- 童振源被換掉有導火線 周刊爆小英選徐國勇有原因...
- 滿州災後復原慢 鄉民嘆國軍、通訊遲到位
- 逼小英認92共識 中海協會長：台灣國際空間沒了
- 解竹北市場違停 將建立體停車場
- 金門高職教官辱罵救災官兵 國防部譴責
- 三星Note 7 南韓28日重新開賣
- 紅襪5連勝 「老爹」轟新紀錄
- 文學作家周金波座談會 兒女憶當年
- 最佳十人搶2席 小胖拚當第1人
- 消毒燈誤當照明燈 86名學童紫外線灼傷眼
- 投資環境惡化 上市櫃自中匯回續創高
- 《自由廣場》陳唐山很清楚：不要為了省錢關閉外館
- 王詩安新歌玩R&B 大嘴巴40獻聲寫詞
- 11位銀髮阿嬤組團演戲 傳遞生命故事
- 彎又陡 蘭潭學府路擬拓寬
- 〈分手哲學〉走出傷痛 靠你自己
- 吃不新鮮蛤蜊不停射精 醫：有可能
- 我與馬來西亞 簽約合作防洪
- 吳德榮：颱風恐在關島形成 可能朝台灣來
- 影帝為4千萬點頭？8歲兒拍電影過暑假
- 在日北韓學校 要學生「起義」摧毀日美
- 太陽的孩子雙金認證 舒米恩賣力傳承母語
- 中國貨輪漏油清污 廈門允勘察移除
- 楊乃文許哲珮 「怪奇」挺提姆波頓
- 陳冠任返桃園 明獻聲當球評
- 《台北筆記》小內閣不整頓 才是對不起市民
- 《亞洲盃》台灣女排奪第5 歷來最佳戰績
- 全台吉祥物PK 貓裏喵訪鶴岡國中催票
- 戴隱形眼鏡睡覺 小心感染寄生蟲
- 「不當財產 禁止處分」條例公布後隔日// 國民黨開出10張支票 共5.2億
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：凌晨台南KTV前30多人打群架 快打部隊出動壓制
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分