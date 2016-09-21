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日本遭規模6.1強震襲擊 尚未有海嘯災損

2016-09-21  02:00

〔中央社〕美國地質調查所（U.S. Geological Survey）表示，日本主要島嶼本州東南方今天凌晨發生規模6.1強烈地震。

地震震央與本州東南邊的伊豆群島相距將近400公里，震源深度33公里。

尚未立即傳出海嘯與災損。

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