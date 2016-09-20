土城食品工廠竄濃煙 消防人員灌救中
2016-09-20 23:39
〔記者余衡／新北報導〕新北市土城區中興路一間食品倉儲工廠，深夜11點多突然竄出濃煙，據了解可能為機台過熱導致，目前消防人員還在現場灌救中。
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