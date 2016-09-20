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沉迷電玩國三生墜樓亡 臉書充斥遊戲電玩

2016-09-20  22:10

［記者游承霖／新北報導］因沉迷網路遊戲，筆電遭父親沒收，憤而跳樓的王姓國三學生，從他臉書可以發現充滿著許多遊戲相關的貼文，臉書大頭貼及封面照也都選用了動漫人物及遊戲畫面做為封面照片，可見相當熱衷於虛擬遊戲世界之中。

王生大頭貼選用了動畫「火影忍者」中個性鮮明、倔強，深受女生歡迎的宇智波佐助作為大頭貼，之前的大頭照亦是選用了同款動畫的主角來當大頭貼，封面照片更以寶可夢遊戲介面來形容學生上課情境的趣味照，臉書貼文中更是充斥著許多與友人討論遊戲的文章，甚至還曾貼文表示沉溺在某網路射擊遊戲之中。

疑似就是因為王生過於沉迷在虛擬遊戲，王父昨晚才會代為保管他的筆電，今上午王生賭氣反鎖房內拒不上學，兩人再起衝突，王生憤而從9樓跳下。

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  • 王生臉書充斥著電玩遊戲貼文（擷取自王生臉書）

    王生臉書充斥著電玩遊戲貼文（擷取自王生臉書）

  • 王生臉書充斥著電玩遊戲貼文（擷取自王生臉書）

    王生臉書充斥著電玩遊戲貼文（擷取自王生臉書）

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