鐵警台北分局「南港派出所」 今熱鬧啟用
2016-09-20 22:10
鐵路警察局局長徐緒昕（右五），親臨主持南港派出所成立及揭牌儀式。（記者陳恩惠翻攝）
〔記者陳恩惠／台北報導〕內政部警政署鐵路警察局台北分局南港派出所今天熱鬧辦理啟用典禮，同時進駐警力提供警政及受理報案等服務，管轄範圍除了南港站外，還包括汐科站、汐止站及五堵站另3個站區，沿線總長約10公里，除鐵軌轄線，五堵貨場、南港變電站等台鐵路產設施，也是南港所管轄的範圍。
鐵警局表示，台鐵南港站今年5月12日先升級為一等站，7月1日再加入高鐵生力軍後，使得原本就有的台鐵、捷運的南港車站，形成新的三鐵車站，這也是繼台北、板橋及新左營車站後，成為台灣第4個三鐵共構站，同時也是全國最大站體的車站。
鐵警局說，在成為新三鐵共構車站後，南港站周邊的交通條件大幅提升，加上各式大型商場、飯店進駐，進出站區人數已漸增，為加強南港站區三鐵共構後的治安、秩序有效維護，鐵路管理局鼎力支持，特地撥用南港車站大約98坪空間充作辦公廳舍，報請警政署同意，在南港車站設置「南港派出所」，目前先配置包括所長高燮聘在內8名警力，未來將視情況酌增，而南港所的成立，也邁入鐵警歷史新紀元。
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