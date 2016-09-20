榮民在台身故 中國養子因這件事領不到遺產
2016-09-20 20:08
〔記者吳政峰、林嘉東／基隆報導〕9旬榮民高秉文102年在台灣病逝，在中國的養子得知後，持中國收養文件向基隆地院聲請繼承，法官原裁定「准予備查」，但基隆市榮民服務處（基榮處）今年發現兩人未在台辦理收養，繼承資格不合法，向基院提出「撤銷備查」獲准，養子提出抗告，法官日前確認兩人未向台灣法院聲請收養，駁回抗告。
海軍上士退役的高秉文居住於基隆，91年至中國收養一名男子，同年返台，持公證後的中國文件向台灣法院聲請收養，惟開庭時，高翁不知何故當庭撤銷聲請，因此兩人在台並無收養關係。
高秉文102年病逝，因他出生在中國，在台未有繼承人，依《兩岸人民關係條例》規定，3年間若無人聲請繼承，代理人基榮處應將遺產繳交國庫；若中國有合法繼承人，3年後可領取遺產。
103年間，高秉文的中國養子透過委託人，以經海基會公證的中國親屬關係表，向基院聲請繼承，法官認為文件合法，裁定准予備查。
基榮處今年5月間審查高秉文與養子間的收養關係，發現兩人未在台灣法院完成收養，於法不符，緊急向基院聲請撤銷「准予備查」；法官認為養子雖有中國安徽省民政局的收養文件，但未在我國登記收養，因此裁定撤銷。
養子不服，提出抗告，基院認為他無法提出我國法院認可收養證明文件，予以駁回，不得再提抗告。
基榮處表示，本案為基隆首見，收到裁定書後，將發公文給高秉文的養子，告知無領取遺產資格，同時繳交國庫。
基榮處指出，多數的榮民遺產問題可分為二，一是有人持不合規定的遺囑聲請繼承，無法辨別真偽；二是榮民生前的退休俸原由同袍處理，身故後，同袍因無親屬關係而無法處理遺產。
律師李慶峰呼籲，中國人如欲繼承台灣親屬遺產，需在親屬亡故3年內，提出合法文件聲請，逾時形同拋棄。
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