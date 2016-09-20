暖警PO文找掉錢失主 原來是開保時捷的公司董娘

2016-09-20 19:56

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽警分局北大派出所日前接獲民眾拾金不昧，寫滿支出明細的信封袋裡，還裝有8張千元大鈔，由於信封上並沒有任何聯絡資訊，警方靈機一動拍照PO上派出所臉書頁面，一句「您急，我們比您更急！」引發網友熱烈迴響。

警方表示，本月18號下午1名男子將信封袋送至北大派出所，他表示在三樹路旁撿到信封袋，發現裡面裝有現金，心想失主焦急萬分趕緊送來派出所。警方受理後立刻拍照上傳「北大派出所」臉書頁面，並寫下「您急，我們比您更急，因為上面記錄的每一分錢，都是生活基本的開銷，柴、米、油、鹽、醬、醋、茶，都是生活的辛苦錢。如果您有遺失這個信封袋（內有大量現金），請趕快跟我們聯繫，我們會比對您的身分後，趕快交還給您。」

文章內容引起網友熱烈迴響，除紛紛轉載希望失主能盡快看到外，同時盛讚警方善用臉書，還有網友眼尖指出其中一筆支出寫著「月子中心」，建議警方能從這點進行尋人。昨天果然接獲一名張姓女子來電表示自己就是失主。

今天下午43歲張姓女子開著黑色保時捷Cayenne休旅車，帶著小女兒現身警局，警方與張女比對信封內外細節後將信封袋發還給她，與友人合開貿易公司的張女表示，日前曾在三樹路旁購物，隨後轉往新店時才發現信封袋不見蹤影，她以為是在新店遺失但向當地派出所詢問卻無所獲，直到親友轉知臉書訊息才知道掉在三峽，非常感謝北大派出所及熱心網友的幫忙。