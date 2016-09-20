駕車撞總統府 張德正和車行連帶判賠223萬

2016-09-20 19:25

〔記者楊國文／台北報導〕前年開砂石車衝撞總統府的張德正，遭依殺人未遂等罪判6年徒刑，去年已入監服刑，總統府認為張男毀壞總統府部份設施和建築，另向張男和車行提出民事求償344萬餘元，一審全數判准，高等法院審理認定，應計算廣場白鐵欄杆、阻車柱、正大門正面安全門強化玻璃等損毀物的折舊率，經扣除後，今判張男與車行須連帶賠償223萬多元。可上訴。

現年43歲張德正，因家暴案件被判刑，他認為司法不公，前年1月25日凌晨3時許，先將寫有「衝撞總統府正門的笨蛋就是我」等語的文件寄給媒體，當天清晨5時許開著車行的35噸砂石車到凱達格蘭大道，加速衝進總統府大門，沿路撞壞府外欄杆、阻車柱、安全門、府前台階、大門門柱與外牆，當時站哨憲兵吳仲和及時關閉防彈大門擋下。

檢方依殺人未遂等罪起訴張德正，一審依殺人未遂等罪合併判處張男5年10月徒刑，高等法院去年9月加重改判張男6年重刑，張男因放棄上訴，去年11月理著大光頭報到入獄服刑。

面對總統府對他和車行請求連帶賠償官司，張德正出庭曾說願賠償，但身上沒錢，車行則辯稱，張男原本應該赴桃園執行清運廢棄物任務，卻開車去撞總統府，他本身的犯罪行為和車行無關，不應連帶賠償，但一、二審都認定車行未對張進行教育訓練、或盡注意義務，判應連帶賠償，只不過，高院今判決認定應計算毀損物的折舊率才對。