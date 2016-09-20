侵占遺失物 貪心警辯：「大家都這樣做」

2016-09-20 19:01

〔記者陳慰慈／新北報導〕莊姓女子今年3月在新北市中和區早餐店遺失皮夾，內有證件及4千元，早餐店老闆發現莊女皮夾，收攤後隨即至警局將皮夾交給當天值班的劉姓員警，不料劉姓員警受理後卻未登載於工作紀錄簿內，將皮夾占為己有，下班後放至口袋帶回家，事後遭督察室調查，還辯稱「大家都這樣做」，新北地檢署今依貪污罪嫌將劉男起訴。

莊女皮夾掉了後，隔天至早餐店詢問，早餐店老闆告知已交給警方，但莊女至派出所詢問，竟獲「查無此案」答案；早餐店老闆也質疑，當初將皮夾交給劉姓員警時，劉男只翻了一下皮夾，未要他留下任何資料、聯絡方式就叫他離開，未依規定辦理報案手續，還是他主動返回派出所，告知劉男早餐店住址，好讓失主得知遺失地點，早餐店老闆友人得知後向新北市警局督察室陳情。

督察室展開調查後，劉男接獲同事電話詢問，指稱「我以為失主不回會來拿，所以把皮夾丟到垃圾桶了」，但2名同事翻遍派出所所有垃圾桶都沒找到皮夾，劉男事後向督察室表示「我在垃圾桶找到皮夾」，但同事證稱，劉男要他們告訴督察室皮夾是他們找到的藉以避嫌，新北市警局因此將劉男送辦。

劉男第一次出庭時否認犯行，檢察官請他與律師討論利弊得失，2周後第二次開庭，劉男才自白犯行，坦承他拿走皮夾，但卻說「大家都這樣做」。