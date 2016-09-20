員警眼尖認出通緝犯 快腿追捕200公尺逮歸案

2016-09-20 19:22

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣43歲彭姓男子因涉嫌毒品案及偽造有價證券案，今年7月間分別遭苗栗及台中等檢察署發布通緝，今天下午被苗栗警察分局北苗派出所巡邏員警撞見，被眼尖員警一眼認出他，彭男拔腿狂逃200公尺，還拒捕與員警扭打，但最後仍被壓制逮捕，移送苗栗地檢署歸案。

北苗派出所警員林鈺智、替代役男涂定淳，今下午執行巡邏勤務，路經苗栗市饒平街一家電子遊藝場附近時，看見1名正要開車的男子疑似毒品案通緝犯，員警立即駕巡邏車趨前攔截並盤查，彭姓男子見警到來，起初佯裝配合盤查，但彭男見身份敗露，隨即拔腿狂逃。

經員警以衝刺百米之速度，快腿追緝約200公尺後，在苗栗市民族路前將彭男攔下，逮捕過程中，彭男拒捕與員警發生激烈扭打，最後仍遭壓制、逮捕。

警方在彭男所駕駛的自小客車內起出2包毒品安非他命、重3.7公克，彭男坦承持有毒品，偵訊後，依違反毒品危害防制條例移送苗栗檢方偵辦、歸案。

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