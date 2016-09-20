阿里山公路兩車對撞 幸無生命危險

2016-09-20 19:16

〔記者蔡宗勳／阿里山報導〕嘉義縣阿里山公路阿里山農會前，今天下午16時7分許發生小貨車與箱型車對撞車禍，兩車的車頭在強力撞擊下，都嚴重凹陷、前擋風玻璃碎裂，現場滿目瘡痍，看起來怵目驚心。

所幸兩車駕駛都未受困，僅其中一位50歲男姓右眉上方2公分撕裂傷，因脖子痠痛上頸圈保護，意識清楚，先送往石槕醫療站緊急包紮治療後，已轉往嘉義市天主教聖馬爾定醫院做進一步檢查。

車禍原因則由警方調查釐清當中。