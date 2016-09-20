蘭陽大橋車禍 騎士無生命徵象送醫搶救

2016-09-20 18:22

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局今天下午5點30分接獲民眾119報案，指五結鄉蘭陽大橋（二結端橋頭）有一輛自小客車與機車發生車禍，年約60歲男性機車騎士無生命徵象，消防員實施CPR後，由羅東分隊救護車，送往羅東博愛醫院急救。