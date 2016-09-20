惡作劇？ 社區大門1個月連遭空氣槍擊破2次
2016-09-20 18:22
〔記者曾健銘／新北報導〕惡作劇？新北市蘆洲區正和街1棟社區住宅的大門，今日中午11時許被不明人士持空氣槍射擊，玻璃門當場龜裂，嚇得社區管理員趕緊報案，警方趕赴現場調查，發現大門遭擊中2槍，所幸未造成人員傷亡，可疑的是，今年8月13日該社區大門就曾被瓦斯槍擊中2槍，如今又遭槍擊，警方懷疑是同1人所為，目前已鎖定特定對象全力追查中。
社區管理員向警方表示，當時聽到2聲類似電燈泡的聲響，隨後就發現大門遭不明物體擊中，玻璃龜裂；鑑識人員現場調查，發現社區大門留下2個彈孔，皆未貫穿，也無火藥反應，現場發現遺落的鋼珠，研判應是空氣槍所致。
蘆洲分局表示，事後調閱監視器畫面檢視，在大門遭槍擊的瞬間並沒有發現可疑人車經過，懷疑嫌犯是在周遭的住宅定點朝社區射擊，目前已鎖定1名居住在附近的中年男子，近期內將他約談到案，釐清槍擊動機。
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