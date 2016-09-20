男自製汽油彈丟水果攤 恐嚇判刑3個月
2016-09-20 18:16
〔記者王定傳／新北報導〕戴姓男子因與水果攤的陳姓男子有借電糾紛，竟自製汽油彈朝陳的水果攤丟擲，所幸陳男家人見狀即時把攤位前方的籃子移開撲滅火勢，檢方認為汽油彈位置與水果攤及建物的距離尚遠，依恐嚇罪嫌起訴，新北地院認為戴所為屬激烈手段，陳男表示不願追究，因此判他3個月徒刑。
本案發生於去年11月8日下午1時許，戴男跑到加油站，拿保特瓶裝汽油後，殺回水果攤點燃汽油彈丟擲，所幸汽油彈只丟到攤位前方的籃子，陳男家人見狀也立即把籃子移除，並撲滅火勢報警處理。
檢方認為，戴男所丟擲的汽油彈，只是將保特瓶內灌滿汽油並塞以抹布點燃，殺傷力有限，且丟擲的地點，與水果攤還有2公尺距離，與水果攤後方的建築物則有5.1公尺距離，因此認定不構成公共危險罪嫌，依恐嚇罪嫌起訴。
法官認為，戴男所為屬激烈手段，考量他犯後已坦承犯行，態度尚好，被害者的陳家人中，一個表示不願追究責任，另一個表示依法處理，因此判刑3月，得易科罰金，可上訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 操作機械雙腳掌被切斷 老闆竟說他「非員工」…
- 死者家屬批「最壞的人」 蘇玉真關7年半已出獄
- 榮民在台身故 中國養子因這件事領不到遺產
- 蘭陽大橋車禍 騎士無生命徵象送醫搶救
- 美爆炸案阿富汗裔嫌犯 與警方交火被捕
網友回應
熱門新聞
- 強颱「激戰」中央山脈 珍貴畫面曝光！
- 終結16年張榮味時代！台北農產總座請辭
- 大賺颱風財 美濃野蓮出貨多五成
- 基隆國民運動中心 營運前半年打6折
- 尹玲／那年的VERONA之旅
- 太陽能冷颼颼！友達出清馬來西亞太陽能電池廠股權
- 自殺防治 衛生所LINE組群
- 09/20 各報重點新聞一覽
- 閃過莫蘭蒂蹂躪 莿桐香蕉價好
- 自由廣場》敬致洪慈庸委員的公開信
- 住日本飯店「把水都打開」流光 中國商人遭罵翻
- 認定規避黨政軍條款 投審會將中嘉案退回NCC重審
- 泛太平洋女網賽》先盛後衰 頭號種子詹家姊妹爆冷出局
- 美爆炸案嫌疑犯 中彈落網
- 國會大選壓倒勝 普廷連任路無對手
- 《健康充電站》口腔照護講座
- 中國遊客不文明行為頻傳 濟州島居民不滿
- 福民國小山野教學有特色 爭教學卓越金質獎
- 中華郵政不滿官派董事 今按鈴提告
- 蘭嶼大海扇 疑遭雙颱打成「濟公扇」
- （影音）D奶睿咩被問內褲顏色 直播中脫了！
- 楊芳玲發聲明 坦言曾因國光客運案與柯P起衝突
- 爭世界出超第一名！ 中國疲軟、德國虎視眈眈
- 時力提年金改革兩修法 瞄準18％、黨職併公職
- 道教最高法會 西港慶安宮下月禮斗祈福
- 秀琴、春美及明華園天字團巡演列車 從豐原出發
- 台灣學子發光 勇奪義大利木琴擊樂大賽冠亞軍
- MLB》剩2場先發 陳偉殷有望締造116年新紀錄
- 台灣本田捐車屏科大 產學合作另類行銷
- 政院經貿談判辦公室業務 不含兩岸協商
- 敘利亞物資車隊遭炸 美國震怒 聯合國擬終止救援
- 台灣街道要變乾淨 快跟日本學這8招！
- 勞工今年還可休5天國假？官員：恐來不及修法
- 中信金融管理學院開學 「ICRT Tainan」台同步開播
- 下月時薪漲至126元 元旦133元
- （影音）喬任梁生前最後一錄 街頭開心索吻小男孩
- （影音）兩大巨鵰碰頭 鄭秀文拉老公比大小
- （影音）邵雨薇合體3女神！美照秒吸上萬讚
- 中職》詹子賢、蘇緯達二度Back to Back 兄弟二軍先拿一勝
- 若遠雄續拖大巨蛋工期？ 柯P：就把它拆掉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：男自製汽油彈丟水果攤 恐嚇判刑3個月
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分