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男自製汽油彈丟水果攤 恐嚇判刑3個月

2016-09-20  18:16

〔記者王定傳／新北報導〕戴姓男子因與水果攤的陳姓男子有借電糾紛，竟自製汽油彈朝陳的水果攤丟擲，所幸陳男家人見狀即時把攤位前方的籃子移開撲滅火勢，檢方認為汽油彈位置與水果攤及建物的距離尚遠，依恐嚇罪嫌起訴，新北地院認為戴所為屬激烈手段，陳男表示不願追究，因此判他3個月徒刑。

本案發生於去年11月8日下午1時許，戴男跑到加油站，拿保特瓶裝汽油後，殺回水果攤點燃汽油彈丟擲，所幸汽油彈只丟到攤位前方的籃子，陳男家人見狀也立即把籃子移除，並撲滅火勢報警處理。

檢方認為，戴男所丟擲的汽油彈，只是將保特瓶內灌滿汽油並塞以抹布點燃，殺傷力有限，且丟擲的地點，與水果攤還有2公尺距離，與水果攤後方的建築物則有5.1公尺距離，因此認定不構成公共危險罪嫌，依恐嚇罪嫌起訴。

法官認為，戴男所為屬激烈手段，考量他犯後已坦承犯行，態度尚好，被害者的陳家人中，一個表示不願追究責任，另一個表示依法處理，因此判刑3月，得易科罰金，可上訴。

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  • 戴姓男子因與水果攤的陳姓男子有借電糾紛，竟自製汽油彈朝陳的水果攤丟擲，檢方依恐嚇罪嫌起訴，新北地院判戴男3個月徒刑。圖為新北地院刑庭大樓。（資料照，記者陳慰慈攝）

    戴姓男子因與水果攤的陳姓男子有借電糾紛，竟自製汽油彈朝陳的水果攤丟擲，檢方依恐嚇罪嫌起訴，新北地院判戴男3個月徒刑。圖為新北地院刑庭大樓。（資料照，記者陳慰慈攝）

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相關關鍵字： 保特瓶 恐嚇 恐嚇罪 新北地院 水果攤 汽油 汽油彈
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