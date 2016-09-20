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台南兩派角頭槍戰 原因是轉帳轉錯了

2016-09-20  18:26

〔記者王捷／台南報導〕今年8月台南中西區金華路一棟民宅連被掃20多槍，經過警方調查，是中西區轎班與東山區角頭兩派人涉案，起因竟為了3萬多元賭債，加上轉帳錯誤造成誤會，兩派人馬才會互相開槍，中西區轎班成員先到東山區開槍，東山區的小弟綽號瑪莎的張姓男子覺得面子掛不住，才率5人到中西區開槍，張男開完槍後四處躲藏，20日警方傳出最新消息，逮到瑪莎與另外兩名嫌犯，起出兩把改造手槍，但仍有兩人在逃。

警方指出，兩派人馬是為了棒球賭局引發的糾紛，張男透過妻子向轎班成員代理職棒簽賭邀下線投注，不過其中一名下線輸了3萬5千元就跑路，轎班成員因此要張男負責，但疑似張妻匯款錯誤，又或者是轎班成員當時給了錯誤的帳號，導致轎班收不到錢，誤以為張男沒誠意解決，雙方人馬在臉書上互嗆。

起初雙方不想為了3萬多元惹事，達成協議在臉書上道歉，不過張男先道歉卻遲遲等不到轎班成員道歉，張男嗆聲侮辱轎班名號，因此綽號小豪的轎班成員才率兩人到東山區開槍，張男也回敬20多發子彈。

槍擊案發生後，市警二分局展開策動，要求中西區角頭交槍、交人，否則將斷絕該轎班成員經營的經濟、酒店圍事等副業金源，讓轎班受到威脅立即推人出面投案。

不過市警二分局勢力無法影響到東山，因此申請刑大偵四隊及其他外勤隊支援，前往東山區獵捕涉案5人，警方透過種種關係斷絕張男金援、人脈，並調閱多筆監視器，最後追到廟宇提供的香客大樓才逮到張男。張男落網後妻子與小弟各拿了2萬元給張男急用，令警方質疑既然籌得出錢，當初為何為了3萬多元開槍？

外傳，有雙方是為了一起超過百萬的毒品糾紛，才會引起槍戰，不過，警方20日問訊時，關於賭資、棒球簽賭雙方筆錄吻合，張男在筆錄中不願供出同夥，目前已將張男移送地檢，並持續追查共犯。

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  • 張男犯下槍擊案後疑似不願供出同謀，四處躲藏。（記者王捷攝）

    張男犯下槍擊案後疑似不願供出同謀，四處躲藏。（記者王捷攝）

  • 警方在張男東山老家起出兩把改造手槍。（記者王捷翻攝）

    警方在張男東山老家起出兩把改造手槍。（記者王捷翻攝）

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