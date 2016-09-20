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花9萬買毒變糖粉 他報復勒贖30萬元

2016-09-20  17:20

〔記者陳慰慈／新北報導〕18歲陳姓毒販收了9萬元賣K他命，卻涉嫌交出糖粉混充的假貨，黑吃黑誆騙對方9萬元，向地下錢莊借錢買毒的陳姓買主不甘受騙，6月11日夥同3男1女開車將陳男強行擄走，帶至租屋處持棍棒圍毆，並持霰彈槍恫嚇「不用錢了，打掉就好」等語，還向家屬勒贖30萬元，警方趁著雙方交款時逮捕5嫌，新北地檢署今依妨害自由、恐嚇、槍砲等罪嫌將陳姓買主等5人起訴。

陳姓買主和地下錢莊借錢，買毒想要轉手大賺一筆，不料卻被騙，要賣貨的陳男出面處理卻未獲回應，因此心生不滿強押陳男上車，命其簽下30萬元本票，要求陳男想辦法解決債務，並向其母恫嚇：「如不交付30萬元處理，要把妳兒子交給地下錢莊，若妳不接電話就打妳兒子1次」等語，陳男母允諾交錢，並報警埋伏，陳姓買主雖6次更改交付金額地點，最後仍被警方現場逮捕。

新北檢開庭時，陳姓買主表示因覺得被騙，心有不甘才會出此下策，「我也是受害者」。

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  • 路口監視器拍下擄人過程。（資料照，記者曾健銘翻攝）

    路口監視器拍下擄人過程。（資料照，記者曾健銘翻攝）

  • 警方當街攔車逮捕擄人犯嫌。（資料照，記者曾健銘翻攝）

    警方當街攔車逮捕擄人犯嫌。（資料照，記者曾健銘翻攝）

  • 主嫌陳敬諺及同夥被警方移送法辦。（資料照，記者曾健銘翻攝）

    主嫌陳敬諺及同夥被警方移送法辦。（資料照，記者曾健銘翻攝）

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相關關鍵字： 妨害自由 恐嚇 擄人勒贖 槍砲 毒品 糖粉
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