| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
蘭陽大橋車禍 騎士無生命徵象送醫搶救
 首頁 > 社會

老婦疑久病厭世 跳樓撞擊遮雨棚身亡

2016-09-20  17:13

〔記者王冠仁／台北報導〕家住台北市青年國宅的73歲陳姓老婦，今天早上從另外一棟大樓頂樓墜落，她先撞擊到4樓遮雨棚，再摔落地面；附近住戶聽到巨大聲響外出查看，發現陳婦倒臥血泊當中，嚇得立刻報警。儘管陳婦被緊急送醫救治，但仍因傷重回天乏術。

警方勘驗現場，沒發現可疑人士出入，死者身上也無打鬥跡象，研判她可能久病厭世才自殺。警方將再聯絡死者家屬，進一步釐清她輕生動機。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 4樓遮雨棚因撞擊而損壞。（記者王冠仁攝）

    4樓遮雨棚因撞擊而損壞。（記者王冠仁攝）

  • 墜樓地點留有血跡。（記者王冠仁攝）

    墜樓地點留有血跡。（記者王冠仁攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 久病厭世 老婦 跳樓 遮雨棚
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：老婦疑久病厭世 跳樓撞擊遮雨棚身亡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.