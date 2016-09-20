老婦疑久病厭世 跳樓撞擊遮雨棚身亡

2016-09-20 17:13

〔記者王冠仁／台北報導〕家住台北市青年國宅的73歲陳姓老婦，今天早上從另外一棟大樓頂樓墜落，她先撞擊到4樓遮雨棚，再摔落地面；附近住戶聽到巨大聲響外出查看，發現陳婦倒臥血泊當中，嚇得立刻報警。儘管陳婦被緊急送醫救治，但仍因傷重回天乏術。

警方勘驗現場，沒發現可疑人士出入，死者身上也無打鬥跡象，研判她可能久病厭世才自殺。警方將再聯絡死者家屬，進一步釐清她輕生動機。

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