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尾隨女大生 男假扮鄰居進屋脫衣襲胸

2016-09-20  16:50

〔記者陳慰慈／新北報導〕有猥褻前科的39歲陳姓男子，涉嫌尾隨19歲女大生進入公寓，再將女大生困在樓梯轉角，強行將女大生上衣拉扯下襲胸，陳男發現女大生用手機撥打電話向父親求助，嚇得將她推下一樓，倉皇逃離現場，新北地檢署今依強制猥褻、侵入住居、傷害等罪嫌起訴陳男。

7月10日晚間7時許，陳男自女大生住家附近的YouBike站一路尾隨女大生至住處，女大生進入公寓後關上一樓大門，陳男隨即「碰碰碰」敲門說：「可以幫我開一下門嗎？」女大生以為是鄰居開門讓陳男進入。

但陳男進門後，女大生察覺陳男神情有異，請陳男先行上樓遭拒，陳男堅持走在女大生後方，女大生警覺將手機拿在手上，行至1、2樓樓梯間時，陳男突然逼近女大生，將她困在樓梯間，接著強行扯下她的衣服，撫摸其胸部。女大生連忙撥電話向父親求助，陳男聽到電話有人接聽，嚇得將女大生推到1樓，落跑離開，事後警方循監視器將他逮捕送辦。

庭訊時，陳男承認案發當天出現在付近，但否認犯行，辯稱「我有焦慮症，那天發生什麼事我都忘記了。」供詞未獲檢方採信。

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  • 陳男自女大生住家附近的YouBike站一路尾隨女大生至住處，女大生進入公寓後關上一樓大門，陳男隨即「碰碰碰」敲門說：「可以幫我開一下門嗎？」女大生以為是鄰居開門讓陳男進入。圖與本新聞無關。（資料照，記者洪美秀攝）

    陳男自女大生住家附近的YouBike站一路尾隨女大生至住處，女大生進入公寓後關上一樓大門，陳男隨即「碰碰碰」敲門說：「可以幫我開一下門嗎？」女大生以為是鄰居開門讓陳男進入。圖與本新聞無關。（資料照，記者洪美秀攝）

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