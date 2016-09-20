與女友嘿咻完 還性侵她智能障礙妹妹

2016-09-20 17:08

〔記者王定傳／新北報導〕新北市鍾姓男子有智能障礙，前年7月間，拜訪同樣有輕度智能障礙的女友，並在房間嘿咻後，竟染指患有中度智能障礙的女友妹妹小美（化名）；案發後雙方和解，鍾賠償10萬元，且鍾犯行依鑑定是受到智能障礙影響，導致辨識行為違法能力顯著減，新北地院合議庭依法減刑，依乘機性交罪，判鍾男1年8個月徒刑，緩刑2年，付保護管束。

本案發生於前年7月12日，鍾男前往女友家拜訪，並在房間內嘿咻，事後，鍾男竟也性侵小美，因此被告，法院審理時，鍾男辯稱，是小美主動脫去內褲，自願發生性行為。

不過，合議庭調查，鍾男在偵查時說，當天有經過女友同意才發生性行為，但不知道小美有無同意，且法院囑託醫院鑑定時，小美大多只能傻笑，回說：「有親嘴、不穿衣服、光屁股」、「姊姊就睡在旁邊，有看到，沒生氣！」，審理時，她無法指出尿道位於何處，她對身體性器官結構、位置、功用未能正確理解，可見她心智程度明顯不能理解性行為意涵，沒有性自主判斷能力。

合議庭認為，鍾男知道小美領有身心障礙手冊，而小美面對檢察官或法官詢問，大多只能微笑回應，需借助專業社工、啟智學校老師，以反覆講解或引導方式才能簡短答覆，鍾男與小美聊天時，應可查覺這些情形，可見他是利用小美心智缺陷，不知抗拒情況下乘機性交。

合議庭認為，依據醫院鑑定，鍾男犯行，顯然受到智能障礙影響，導致辨識行為違法能力顯著減低，依刑法19條規定減刑，並考量他有穩定工作，與小美和解賠償10萬元，予以緩刑；可上訴。