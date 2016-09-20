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酒後調戲女警打男警 男子被壓制送辦

2016-09-20  16:36

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣呂姓男子今天清晨喝酒後，到友人住家樓下咆哮還踹鐵門，警員到場處理時，他不但伸出手對其中1名女警說：「妳跟我牽手，我就跟你們走！」還對其他警員拳打腳踢，當場被3警合力壓制，將他依妨害公務罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

在場的另外2名男警員，則一度被呂男以「白癡」、「養你們這些廢物要幹什麼」、「死菜鳥」等不當言詞辱罵，他最後還以肢體推擠、手肘攻擊等方式推打這2名警員，造成他們身上多處擦傷。

不過呂男酒醒後卻推說，忘記當時發生什麼事了，甚至不知道有女警在場，也不記得自己當時對女警講過什麼話。

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  • 新竹縣呂姓男子（右）酒後鬧事還調戲女警、打男警，被依妨礙公務罪嫌移送法辦。（記者蔡孟尚翻攝）

    新竹縣呂姓男子（右）酒後鬧事還調戲女警、打男警，被依妨礙公務罪嫌移送法辦。（記者蔡孟尚翻攝）

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