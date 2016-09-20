照胃鏡誤觸廢棄針頭 婦人染愛滋怒告醫護
2016-09-20 16:32
〔記者錢利忠／台北報導〕一名女子4年前到台北醫學大學附設醫院照胃鏡，不慎扎到廢棄針頭收集盒內的針頭，3個月後她被驗出感染愛滋病，為此對曾替她檢查的3名醫護提告業務過失致重傷害；此案經高檢署3度發回再議，台北地檢署調閱曾使用盒內針頭的119名患者病歷，未發現有人受感染，難認定她染病與扎針之間有因果關係，第4度將3名醫護不起訴。
檢方調查，101年12月，婦人到北醫照胃鏡後，突然感覺想吐，起身想找衛生紙，卻誤將廢棄針頭收集盒當成衛生紙盒，手指不慎被盒內的廢棄針頭扎傷，她為此在3個月內3度抽血篩檢愛滋病，前2次未驗出感染，直到第3次才確診感染病毒。
婦人將染上愛滋病歸咎於扎針意外，認為醫護未盡到維護病房安全的照護義務，怒控當天替她檢查的消化科、內科等3名醫護涉業務過失致重傷害；3名醫護出庭時則否認涉及業務過失。
檢方為釐清婦人感染愛滋病與扎針意外有無因果關係，調閱曾使用廢棄針頭收集盒中針頭的119名患者名單，比對衛生福利部疾病管制署的愛滋病資料庫，沒發現其中有人被通報感染愛滋病。
此外，經勘查北醫內視鏡室發現，診間內的針頭收集盒已避開患者行經動線，針盒外觀及盒蓋有張貼警語，並有設計卡榫及高蓋等防護裝置，應不至於被誤認成衛生紙盒。
另外，婦人前後共接受3次愛滋病檢驗，該試劑是目前檢測愛滋病毒最靈敏的試劑，應可在被感染後的14天至21天內，測得是否感染，但婦人被扎針後的1個多月內，2度受檢均未驗出感染病毒，直到3個多月後的第3次檢測，才被驗出染病，因此難認定婦人染病與扎針之間有因果關係。
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