長髮女郎清晨散步？實情竟是…想自殺

2016-09-20 16:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第五分局東山派出所警員夜深巡邏時，在知名的情人橋旁見一名長髮飄逸女子，搖搖晃晃走在路上，原以為是早晨運動的市民，不料，女子卻突然倒臥路上，員警並驚見她的衣角上釘著2封遺書，其中一封是指她久病厭世，服用安眠藥，希望家屬認屍，第二封是「對不起！我不該來到這世上的！」，警方趕緊送醫挽回一命，其輕生動機相當複雜，家屬說，這不是第一次。

東山所女警張珮綾與員警李常毓，12日清晨巡邏時，在北屯區著名景點情人橋旁，見37歲劉姓女子飄著一頭長髮，走路卻顯得闌珊搖晃，員警呼喚她，她不理會，突然昏倒於祥順路與景賢路口。

員警急著喚醒劉女時，接獲無線電通報「有人自殺」，市警局勤務指揮中心（110）接獲網友報案，指劉女外出疑似自殺，劉女手機基地台位置在北屯區，請線上員警立即尋找。

員警正懷疑此長髮女子是無線電通報的急尋者之際，又見劉女的上衣衣角，用釘書機釘著兩張紙條，一張內容約為她久病厭世，已服用安眠藥，請通知家屬來認屍，另一張寫著「對不起！我不該來到這世上的！讓大家辛苦了！」。

警方將她送醫脫險，劉女在出門前，告訴網友輕生之意，網友趕緊向警方報案，家人則說，劉女不是第一次輕生，未婚的她情感不順利，目前好像沒有男朋友，對自己缺乏信心，情緒經常低落而萌起輕生念頭，未來將加強照護。

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