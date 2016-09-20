機車未兩段式左轉車禍身亡 父母求償敗訴

2016-09-20 16:18

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市張姓男子騎機車沿高鐵路左轉大中路時，撞上陳姓男子的轎車，傷重不治，張的父母提告，向對方求償近200萬元，高雄地方法院一審，認為張的機車未依規定兩段式左轉，行車事故鑑定委員會鑑定為肇事原因，陳無責任，判張的父母敗訴，陳免賠，可上訴。

判決指出，陳姓男子103年1月中旬，駕駛轎車沿左營區高鐵路南向北行駛，張姓男子騎機車沿高鐵路北往南行駛，雙方行經高鐵路與大中路口時，張左轉撞上陳的轎車左後車身，人車倒地，頭部傷重不治。

張的父母認為，陳駕車未注意車前狀況、行經路口未減速，提告過失致死罪並求償近200萬元，但高雄市交通局車輛行車事故鑑定委員會鑑定認為，張騎機車未依規定兩段式左轉，為肇事原因，陳無肇事原因，被控過失致死部分，檢方將陳男不起訴。

民事求償部分，法官調查，根據行車記錄器畫面，陳先遭內側車道待轉車輛擋住視線，他發現機車後，立即車頭右偏試圖閃避，可見沒有未注意車前狀況情事；另外陳也未超速行車，沒有道理要求綠燈直行轎車減速，且肇事原因是機車未依規定兩段式左轉，判陳男勝訴。