桃園市藝文特區住宅火警 救出18人4人送醫

住戶疏散。（記者鄭淑婷攝）

2016-09-20 15:33

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市藝文特區一棟社區，今天下午3點多發生住宅火警，多人受困高樓，消防人員搶救中，有住戶從窗戶揮動衣物求救，目前火已熄滅，由於煙囪效應，煙霧不斷往高樓層竄。

據警消回報，總計救出18人，其中送醫4人。（16：20更新）

住戶疏散

揮手求救的社區保全被救出。（記者鄭淑婷攝）