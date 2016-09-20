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桃園市藝文特區住宅火警 救出18人4人送醫

住戶疏散。（記者鄭淑婷攝）

2016-09-20  15:33

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市藝文特區一棟社區，今天下午3點多發生住宅火警，多人受困高樓，消防人員搶救中，有住戶從窗戶揮動衣物求救，目前火已熄滅，由於煙囪效應，煙霧不斷往高樓層竄。

據警消回報，總計救出18人，其中送醫4人。（16：20更新）

住戶疏散

揮手求救的社區保全被救出。（記者鄭淑婷攝）

消防人員清點名單後，狀況解除。（記者鄭淑婷攝）

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標題：桃園市藝文特區住宅火警 救出18人4人送醫


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