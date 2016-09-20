竹市辦地震避難演練 沈慧虹為學童戴防災頭套

副市長沈慧虹親自為8名學童戴上防災頭套。（記者王駿杰翻攝）

2016-09-20 15:00

〔記者王駿杰／新竹報導〕為落實防災教育，防範地震危害，新竹市消防局今年全面發放防災頭套給國小一年級學童，今天在青草湖國小辦理「地震演練觀摩暨防災頭套頒發儀式」，由副市長沈慧虹親自為8名學童戴上防災頭套，有效提升校園防災安全。

新竹市消防局今天在青草湖國小舉辦地震避難演練，副市長沈慧虹、青草湖國小校長許慶恭、消防局秘書洪士炫及教育處副處長李芳齡出席也到場出席，活動由小學生帶來的防災頭套功能示範舞蹈揭開序幕，沈慧虹更親自為學童戴上防災頭套，青草湖國小二年級各班也回贈心得畫冊，表達感謝之意。

今天演練項目包含地震發生就地避難、逃生疏散引導、地震災損搶救及傷患救護、避難場所開設與學生安置領回、校園內歹徒脅持學生演練、災情掌握與通報等；藉由觀摩模擬實作強化校園師生災害防救、自救救人與應變能力。

新竹市長林智堅指出，市府通過議會預算，購買六千個防災頭套配發給所有國小一年級學童供地震發生時穿戴，避免頭部遭掉落物砸傷，每個頭套還附有一個哨子，供緊急狀況時使用。

此外，該頭套平時還兼具午睡枕及椅背靠墊功能，冬天還有禦寒效果，市府將藉此讓防災裝備融入學童日常生活中，發揮平時休憩、災時防護的實用性。

新竹市消防局指出，台灣位處歐亞大陸板塊與菲律賓板塊交界處，有感地震發生頻率高，且高強度、淺層地震常造成嚴重災情，新竹市又位於新竹斷層和新城斷層兩個地震帶上，因此，為防範地震可能造成的災害，落實校園防災十分重要。