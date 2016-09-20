竹北自治小市長 當一日市長「震撼教育」
2016-09-20 15:00
〔記者廖雪茹／新竹報導〕一日小市長「震撼教育」！竹北市公所為了讓小學生有機會關心、參與家鄉的公共事務，讓民主法治的觀念從小扎根，邀請全市國小的自治小市長，實際跟著市長何淦銘行程一天。有小市長說，和想像中的市長很不一樣：也有小市長累到在公務車上睡著了！
何淦銘表示，目前各學校大多有票選自治小市長的活動，他認為會參與競選的學生，大多對公共事務有興趣，個性主動積極，具有領袖潛能的孩子；因此除了在校發表政見，若有機會讓他們接觸地方首長，了解市長在做什麼，或許更能在實際體驗過程中學習。
在公所民政課的邀請下，竹北市共有16所國小參加，每日安排兩名一日小市長，今天輪到中正國小小市長張睿庭和新社國小小市長車承洺。
車承洺說，想到要當一日市長很興奮，今天提早半小時起床，還差點忘了吃早餐。他原本想像市長很嚴肅，穿西裝打領帶，實際上卻很開朗，隨時關心他們的身體狀況；此外，他原本擔心自己會因太緊張而「當在那邊」，結果還好有講幾句話。
張睿庭則說，一早來到市公所，市長先為他們介紹各課室；接著有訪客，聆聽市長說明市政理念和未來發展，感覺很特別，收穫很多。
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